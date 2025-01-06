St Edwards Catholic School Foundation
Faire un don
St Edwards Catholic School Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
St Edwards Catholic School Foundation
Acheter pour soutenir
St Edwards Catholic School Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
St Edwards Catholic School Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Academic Excellence
Supports high academic standards and innovative learning at St. Edward School.
Formation à la foi
Provides students with a strong foundation in Catholic teachings and values.
Activités extrascolaires
Funds sports, arts, and other programs that enrich the educational experience.
Aide financière
Offers scholarships and financial aid to families in need, making education accessible.
À propos
St Edwards Catholic School Foundation
Fondée en
2014
EIN
943047494
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
139 6TH AVE E TWIN FALLS, Idaho 83301-6316 United States
Site web
sainteddie.org
Téléphone
(208)-734-3872
Adresse électronique
À propos
St. Edward's Catholic School Foundation, founded in 2014, promotes the school’s financial wellbeing and growth through donations. The Foundation stimulates the interests of students, alumni, faculty, and friends in the development of educational programs.
La mission
The St Edwards Catholic School Foundation promotes the development of educational programs for students, alumni, faculty, and friends of the school.
Recherche d'autres organisations en
Idaho, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :