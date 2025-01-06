St Columbans Foreign Mission Society
Faire un don
St Columbans Foreign Mission Society
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
St Columbans Foreign Mission Society
Acheter pour soutenir
St Columbans Foreign Mission Society
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
St Columbans Foreign Mission Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Peace & Justice Internship
Provides opportunities for individuals to engage in work promoting peace and justice.
Columban Advocacy Fellows
Equips young adult leaders with skills for leadership, advocacy, and organizing.
Border Awareness Experience
Offers firsthand exposure to the realities of the US/Mexico border.
Faith & Advocacy Workshops
Provides workshops to deepen faith and learn advocacy tools.
À propos
St Columbans Foreign Mission Society
Fondée en
1946
EIN
952290337
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
2600 N VERMONT AVE LOS ANGELES, California 90027-1245 United States
Site web
columban.org
Téléphone
(877)-299-1920
Adresse électronique
À propos
The Missionary Society of St. Columban, founded in 1918, is a society of priests and lay people. They minister to diverse cultures, sharing God's love and the Gospel. They build faith communities, aid struggling people, and challenge injustice through social, economic, medical, and educational programs worldwide.
La mission
ST COLUMBANS FOREIGN MISSION SOCIETY serves from Los Angeles, extending care and support through its mission work around the world. Learn more at columban.org.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :