St Cecilia School
Faire un don
St Cecilia School
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
St Cecilia School
Acheter pour soutenir
St Cecilia School
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
St Cecilia School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Jardin d'enfants transitoire
Prepares young children for kindergarten with a focus on social and moral values through thematic units.
After-School Care
Provides a safe and supervised environment for students after school hours.
Conseil des élèves
Teaches leadership skills, problem-solving, and activity planning in a faculty-supervised program.
Sports
Mentors students in sportsmanship and athletic techniques through team and individual sports.
À propos
St Cecilia School
Fondée en
1946
EIN
952111156
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
4224 S NORMANDIE AVE LOS ANGELES, California 90037-2325 United States
Site web
www.stceciliaschoolla.org
Téléphone
(323)-293-4266
Adresse électronique
À propos
St. Cecilia School, est. 1916, is a Catholic elementary school in South Los Angeles. It serves over 200 students from kindergarten to 8th grade. The school focuses on reading, math, language arts, science, social studies, art, and music. St. Cecilia has a diverse student population and a long history within the community.
La mission
Our mission at St Cecilia Catholic School is the ongoing Catholic formation and education of the whole child in mind, heart, and spirit, in preparation for an adult life of commitment and service.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :