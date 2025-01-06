St Camillus Center For Spiritual Care
Faire un don
St Camillus Center For Spiritual Care
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
St Camillus Center For Spiritual Care
Acheter pour soutenir
St Camillus Center For Spiritual Care
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
St Camillus Center For Spiritual Care
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Faith Sharing and Rosary Groups
Provides opportunities for faith sharing and communal prayer through Rosary groups.
Études bibliques hebdomadaires
Offers weekly sessions for studying and discussing the Bible.
Memory Care Family Support Group
Provides support and resources for families of individuals with memory care needs.
Spiritual Programming
Offers various spiritual programs to nurture the spirit.
À propos
St Camillus Center For Spiritual Care
Fondée en
1946
EIN
953363136
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
1911 ZONAL AVE LOS ANGELES, California 90033-1032 United States
Site web
stcamilluscenter.org
Téléphone
(323)-225-4461
Adresse électronique
À propos
Founded in 1946, St Camillus Center for Spiritual Care in Los Angeles accompanies people in suffering, offering holistic healing and hope as Catholic chaplains of the Archdiocese of Los Angeles. They support patients, families, and staff.
La mission
The Mission of Saint Camillus Center for Spiritual Care is to accompany people in the midst of suffering with holistic healing and hope.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :