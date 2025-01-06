St Bernard High School
St Bernard High School
St Bernard High School
St Bernard High School
St Bernard High School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Business Concentration
Prepares students for careers in communications, financial management, marketing, and leadership.
Health Science Concentration
Designed for students pursuing careers in medicine, with a focus on biological sciences.
Liberal Arts Concentration
Provides a general college preparatory education balancing humanities and math/science.
STEM and Engineering Concentration
Suits students intending careers in engineering, emphasizing mathematics and sciences.
St Bernard High School
1946
952001088
501(c)(3)
Éducation > Écoles et institutions académiques > Écoles secondaires
9100 FALMOUTH AVE PLAYA DEL REY, California 90293-8205 United States
www.stbernardhs.org
(310)-823-4651
St. Bernard High School, founded in 1957 in Playa del Rey, CA, is a co-ed Archdiocesan Catholic high school dedicated to fostering a diverse and inclusive community. The school focuses on developing students' passions through curricular and co-curricular activities, emphasizing learning, leadership, and love.
La mission
St. Bernard High School prepares students for heaven, college, and career through curricular, co-curricular, and Christian Service experiences.
Californie, États-Unis
