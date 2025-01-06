St Bernadette
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de la foi
Activities and initiatives centered on fostering spiritual growth and religious education.
Programmes communautaires
Outreach efforts and services aimed at supporting and engaging the local community.
Programmes pour les familles
Events and resources designed to strengthen families and promote family values.
Programmes de vie
Initiatives focused on respecting and protecting human life from conception to natural death.
À propos
St Bernadette
Fondée en
1946
EIN
952556641
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
3825 DON FELIPE DR LOS ANGELES, California 90008-4263 United States
Site web
stbernadettela.org
Téléphone
(323)-293-4877
Adresse électronique
À propos
Established in 1947, St. Bernadette Catholic Church in Los Angeles serves a diverse community with sacraments, worship, and service. Rooted in a converted rancho from 1790, it offers Bible study, marriage ceremonies, and emergency food for low-income families.
La mission
ST BERNADETTE supports the Los Angeles community from its Don Felipe Drive location, offering a welcoming presence and resources to those they serve.
