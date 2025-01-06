St Annes Church
St Annes Church
St Annes Church
St Annes Church
St Annes Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Readers Ministry
Proclaiming the Word of God during Mass.
Extraordinary Ministers
Assisting with the distribution of Holy Communion during Mass.
Serviteurs d'autel
Assisting the priest during Mass.
Ministère de la musique
Providing music during Mass.
À propos
St Annes Church
Fondée en
1946
EIN
941156780
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
850 JUDAH ST SAN FRANCISCO, California 94122-2116 United States
Site web
www.stanne-sf.org
Téléphone
(415)-665-1600
Adresse électronique
À propos
St. Anne of the Sunset Church, founded in 1904 in San Francisco, has a long history of serving the Sunset neighborhood. The original church was rebuilt after the 1906 earthquake. St. Anne's continues to be a pillar of faith and community.
La mission
St. Anne's Church brings people together in San Francisco, fostering a welcoming place for spiritual growth, connection, and community support on Judah Street.
