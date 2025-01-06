St Aloysius Gonzaga School
St Aloysius Gonzaga School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Enseignement élémentaire
Provides a Christ-centered Roman Catholic education for children, empowering them to grow as disciples of Christ.
Programme préscolaire
Offers preschool classes for 3-4 year olds and prekindergarten classes for 5 year olds.
À propos
St Aloysius Gonzaga School
Fondée en
1946
EIN
951968876
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
2023 NADEAU ST LOS ANGELES, California 90001-3503 United States
Site web
staloysiusla.org
Téléphone
(323)-582-4965
Adresse électronique
À propos
St. Aloysius Gonzaga School creates a positive learning environment encouraging high expectations. It educates the whole child in a faith-centered, supportive environment that allows for individual differences, nurturing self-esteem through positive relationships. Parents, teachers, and community collaborate to be actively involved in students’ learning.
La mission
ST Aloysius Gonzaga School offers quality education to students in Los Angeles, nurturing growth and learning at its welcoming campus on Nadeau Street.
{Similaire 1}
