Spring Klein Rotary Foundation
Faire un don
Spring Klein Rotary Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Spring Klein Rotary Foundation
Acheter pour soutenir
Spring Klein Rotary Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Spring Klein Rotary Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Rehema House Support
Providing support to Rehema House maternity homes in Kenya for pregnant girls.
Artisan Training Programs
Supporting artisan training programs in developing countries.
Local Hope Program
Offering skills training and job opportunities to women in Houston.
À propos
Spring Klein Rotary Foundation
Fondée en
2023
EIN
933240174
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Clubs service
Adresse
20008 CHAMPION FOREST DR STE 404 SPRING, Texas 77379-8695 United States
Site web
springkleinrotary.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Spring Klein Rotary Foundation, founded in 2023, is dedicated to improving communities by promoting peace, preventing disease, bolstering economic development, and providing clean water and sanitation. They support global initiatives like maternity homes in Kenya and artisan training programs, and local efforts such as skills training and job opportunities for women in Houston.
La mission
SPRING KLEIN ROTARY FOUNDATION strengthens the Spring, Texas community through local projects and service, fostering positive change and connection among neighbors.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :