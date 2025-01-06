Spring Hill Montessori
Faire un don
Spring Hill Montessori
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Spring Hill Montessori
Acheter pour soutenir
Spring Hill Montessori
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Spring Hill Montessori
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme pour les tout-petits
A bilingual Montessori program for children 18 months to 3 years, fostering independence and a love of learning through a prepared environment and nurturing teachers.
Programme primaire
Preschool, TK, and Kindergarten programs focusing on practical life skills, sensorial development, language, math, and outdoor play with full-time bilingual teachers.
Programme élémentaire
An enriched STEAM-focused program for Kindergarten - 4th grade, nurturing curiosity and empowering students to become confident and creative leaders.
Programme pour le collège
A developmentally-based program integrating humanities, STEAM, Spanish, and PE, emphasizing collaboration, communication, and critical thinking for 5th-8th graders.
À propos
Spring Hill Montessori
Fondée en
1975
EIN
942285285
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
825 MIDDLEFIELD DR PETALUMA, California 94952-0000 United States
Site web
thespringhillschool.org
Téléphone
(707)-763-922270778278367077750067
Adresse électronique
https://thespringhillschool.org/email
À propos
The Spring Hill School, founded in 1975 in Petaluma, CA, fosters a lifelong love of learning through a global curriculum. Serving students from 18 months to 14 years, the school focuses on academic excellence and community involvement. With experienced teachers and a nurturing environment, Spring Hill aims to help each child fulfill their unique potential.
La mission
SPRING HILL MONTESSORI nurtures children’s growth at 825 Middlefield Dr, Petaluma, offering a supportive environment for early learning and development.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :