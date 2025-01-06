Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Special Olympics Southern California enriches the lives of individuals with intellectual disabilities through year-round sports training and athletic competitions. They offer various Olympic-type sports, promoting physical fitness, courage, joy, and community participation. Serving nearly 25,000 athletes, SOSC empowers individuals to develop skills and self-esteem.

La mission

