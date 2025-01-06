Special Olympics Southern California
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Sports Training and Competition
Provides year-round sports training and athletic competition in various Olympic-type sports for children and adults with intellectual disabilities.
Young Athletes Program
Introduces children ages 2-7 to the world of sports, preparing them for Special Olympics training and competition.
Unified Sports
Integrates people with and without intellectual disabilities to train and compete together on sports teams.
Fondée en
1996
EIN
954538450
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
1600 FORBES WAY STE 200 LONG BEACH, California 90810-1833 United States
Site web
sosc.org
Téléphone
(562)-502-1100
Adresse électronique
Special Olympics Southern California enriches the lives of individuals with intellectual disabilities through year-round sports training and athletic competitions. They offer various Olympic-type sports, promoting physical fitness, courage, joy, and community participation. Serving nearly 25,000 athletes, SOSC empowers individuals to develop skills and self-esteem.
La mission
Special Olympics Southern California provides year-round sports training and athletic competition for children and adults with intellectual disabilities, fostering physical fitness, courage, and joy.
