Speak Eyes
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Education & Skill Development
Providing accessible learning through Braille, assistive technology, and vocational training for blind orphan girls.
Inclusive Care
Offering safe residential support with trained caregivers.
Advocacy & Awareness
Working to break stereotypes and create social acceptance for visually impaired girls.
Future Readiness
Equipping girls with job skills and leadership opportunities to prepare them for adulthood.
À propos
Fondée en
2023
EIN
933368631
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
607 W 11TH ST APT 1 TULSA, Oklahoma 74127-9034 United States
Site web
speakingeyes.org
Téléphone
(989)-114-7300
Adresse électronique
À propos
La mission
SPEAK EYES supports and uplifts the Tulsa community, fostering connection and expression for those they serve through their local presence and outreach.
