À propos

Space City Kids, founded in 2023, supports children with special needs in Houston by creating an environment where they can thrive and enjoy their childhood. They offer gift programs to provide toys and other necessary items to improve their quality of life.

La mission

Space City Kids is committed to offering support and opportunities for children with special needs in Houston and the surrounding areas. We strive to improve their quality of life by providing them with toys, therapeutic equipment, and other assistance.