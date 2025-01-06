Space City Kids
Space City Kids
Space City Kids
Space City Kids
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth Football Teams
Football teams for children ages 6-12, including 12U, 8U, 7U, & 6U teams.
À propos
Space City Kids
Fondée en
2023
EIN
923359756
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
PO BOX 925981 HOUSTON, Texas 77292-5981 United States
Site web
spacecitykids.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Space City Kids, founded in 2023, supports children with special needs in Houston by creating an environment where they can thrive and enjoy their childhood. They offer gift programs to provide toys and other necessary items to improve their quality of life.
La mission
Space City Kids is committed to offering support and opportunities for children with special needs in Houston and the surrounding areas. We strive to improve their quality of life by providing them with toys, therapeutic equipment, and other assistance.
