Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Offre des programmes et des activités pour les enfants.
Groupe de jeunes
A group for middle and high school students.
Groupes communautaires
Small groups that foster community and connection.
Groupes de soutien
Offers support and resources for individuals facing various challenges.
À propos
Southwest Hills Church
Fondée en
1976
EIN
930653386
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
13775 SW 6TH 0 BEAVERTON, Oregon 97005-3779 United States
Site web
southwesthills.org
Téléphone
(503)-524-8686
Adresse électronique
À propos
Southwest Hills Baptist Church in Beaverton, OR, founded in 1976, is a Gospel-centered community of love. Embracing biblical truth, they engage in God's mission. They offer worship services and community groups.
La mission
Southwest Hills Baptist Church is a Gospel-centered community of love that embraces biblical truth and engages in God's mission.
