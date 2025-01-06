Southern Pacific Historical And Technical Society
Southern Pacific Historical And Technical Society
Programmes et services
Édition
Releasing books that add to the historical and technical record of the Southern Pacific Railroad and its subsidiaries. Rich in photographic content and industrial archaeology.
Trainline Periodical
Publishing four quarterly issues of Trainline, a periodical devoted to the historical and technical record of the Southern Pacific Railroad, distributed to members.
Archival Activities
Acquiring and maintaining books, manuscripts, photographs, maps, blueprints, diagrams, and artifacts of historical and technical value related to the Southern Pacific Railroad.
À propos
Southern Pacific Historical And Technical Society
Fondée en
1998
EIN
953763867
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture > Patrimoine et éducation > Sociétés de préservation historique
Adresse
1525 HOWARD ACCESS RD STE E UPLAND, California 91786-2586 United States
Site web
sphts.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Southern Pacific Historical and Technical Society, founded in 1998, is dedicated to preserving and sharing the history of the Southern Pacific Railroad. The organization promotes preservation, industrial archeology, and accurate scale modeling of this pioneering company.
La mission
The Southern Pacific Historical and Technical Society preserves and disseminates the historical record of the Southern Pacific Railroad and its affiliates.
