Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Démonstrations, critiques et conférences artistiques mensuelles
SOSA parraine dix démonstrations artistiques professionnelles mensuelles, des critiques et des conférences à la bibliothèque centrale de Medford pour permettre aux artistes de se réunir et de se rencontrer.
Société des artistes du sud de l'Oregon
Fondée en
2017
936090382
501(c)(7)
Arts et culture
PO BOX 4393 MEDFORD, Oregon 97501-0170 États-Unis
southernoregonsocietyofartists.com
-
La Southern Oregon Society of Artists (SOSA) est une association à but non lucratif qui se consacre à la promotion de l'art 2D et au soutien des artistes locaux dans le sud de l'Oregon. Elle organise chaque mois des démonstrations d'art, des critiques et des conférences. La SOSA accueille des artistes de tous horizons.
La mission
Elle vise à fournir des ressources et un soutien aux artistes afin qu'ils développent leur carrière et élargissent leurs connaissances artistiques. Elle est convaincue que l'art est un élément essentiel de toute communauté et qu'il doit être accessible à tous.
