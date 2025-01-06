Société des artistes du sud de l'Oregon

À propos

La Southern Oregon Society of Artists (SOSA) est une association à but non lucratif qui se consacre à la promotion de l'art 2D et au soutien des artistes locaux dans le sud de l'Oregon. Elle organise chaque mois des démonstrations d'art, des critiques et des conférences. La SOSA accueille des artistes de tous horizons.

La mission

Elle vise à fournir des ressources et un soutien aux artistes afin qu'ils développent leur carrière et élargissent leurs connaissances artistiques. Elle est convaincue que l'art est un élément essentiel de toute communauté et qu'il doit être accessible à tous.