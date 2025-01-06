Southern Oregon Public Television
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes locaux
Southern Oregon PBS creates and broadcasts a variety of local programs that focus on the history, culture, and natural beauty of the region.
À propos
Fondée en
1973
EIN
930669529
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
28 S FIR ST STE 200 MEDFORD, Oregon 97501-2698 United States
Site web
www.sopbs.org
Téléphone
(541)-779-08088445670808
Adresse électronique
À propos
Southern Oregon PBS, established in 1973, enriches the community by providing alternative and educational television programming. They serve over 11 counties in Southern Oregon with a four-channel signal.
La mission
Southern Oregon PBS connects our community with quality programming that educates, enlightens, inspires and entertains.
