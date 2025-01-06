Southern Oregon Friends Of Hospice
Faire un don
Southern Oregon Friends Of Hospice
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Southern Oregon Friends Of Hospice
Acheter pour soutenir
Southern Oregon Friends Of Hospice
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Southern Oregon Friends Of Hospice
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Celia's House
A 12-bed residential care facility providing compassionate end-of-life care.
Community Education on End-of-Life Care
Offering education and resources to the community about end-of-life care options and planning.
Hospice Unique Boutique - The HUB
An upscale resale boutique raising funds for end-of-life care at Celia's House.
Spiritual Care Program
Providing emotional and spiritual support to individuals and families facing end-of-life challenges.
À propos
Southern Oregon Friends Of Hospice
Fondée en
2009
EIN
943453606
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Assistance à l'autonomie des personnes âgées
Adresse
217 S MODOC AVE MEDFORD, Oregon 97504-7782 United States
Site web
www.sofriendsofhospice.org
Téléphone
(541)-500-8911
Adresse électronique
À propos
Southern Oregon Friends of Hospice sustains Celia's House, a 12-bed residential hospice in Medford, OR, ensuring compassionate end-of-life care for individuals & their families in Jackson & Josephine counties. Founded in 2009, they provide a haven when dying at home isn't possible, supported by their upscale resale shop, Hospice Unique Boutique.
La mission
Southern Oregon Friends of Hospice ensures dying individuals and their families are exceptionally cared for and educates the community on the benefits of end-of-life.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :