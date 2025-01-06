Southern Nevada Junior Golf Association
Faire un don
Southern Nevada Junior Golf Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Southern Nevada Junior Golf Association
Acheter pour soutenir
Southern Nevada Junior Golf Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Southern Nevada Junior Golf Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
SNJGA Tournaments
Provides junior golfers access to competitive tournaments held at top-tier courses in Southern Nevada.
Operation 36 Junior Golf Instruction
Introduces kids to golf through hands-on lessons and 9-hole playing experiences, teaching the essentials of the game.
Youth on Course
Offers affordable access to golf for youth, allowing them to play at over 20 area courses for $5 or less.
SNJGA Skills Development - Learn to Play Golf
A program focused on developing fundamental golf skills for junior players.
À propos
Southern Nevada Junior Golf Association
Fondée en
1999
EIN
942621058
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
6.2.14. Golf Teams
Adresse
8010 W SAHARA AVE 160 LAS VEGAS, Nevada 89117-0000 United States
Site web
southernnevadajuniorgolf.com
Téléphone
(702)-430-2600
Adresse électronique
À propos
The Southern Nevada Junior Golf Association (SNJGA), founded in 1977, introduces Southern Nevada's youth to golf. Its mission is to teach children of all ages, regardless of socioeconomic background, the importance of honesty, integrity, and perseverance through the game. SNJGA provides access to tournaments and affordable golf, helping develop golf and life skills.
La mission
The Southern Nevada Junior Golf Association teaches children of all ages the importance of honesty, integrity, and perseverance through the game of golf, regardless of socioeconomic background.
Recherche d'autres organisations en
Nevada, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :