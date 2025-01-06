Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Claremont School of Theology, tracing its roots to 1885, is a progressive Christian graduate school in Los Angeles. It forms leaders for compassion, justice, and belonging through interreligious education. CST offers master's and doctoral programs focused on theological and ministerial education.

La mission

Southern California School of Theology fosters theological learning and growth in Los Angeles, supporting students and the community from its Wilshire Blvd campus.