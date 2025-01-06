Southern California School Of Theology
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Associate of Arts in Christian Ministry
An undergraduate program providing foundational knowledge in Christian ministry.
Bachelor of Arts in Biblical Studies
An undergraduate program focused on in-depth study of the Bible.
Master of Arts in Christian Ministry
A graduate program designed to equip students for leadership roles in Christian ministry.
Master of Arts in Biblical Studies
A graduate program for advanced study and interpretation of the Bible.
À propos
Southern California School Of Theology
Fondée en
1957
EIN
951904355
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
10497 WILSHIRE BLVD LOS ANGELES, California 90024-4606 United States
Site web
cst.edu
Téléphone
(909)-447-2500
Adresse électronique
À propos
Claremont School of Theology, tracing its roots to 1885, is a progressive Christian graduate school in Los Angeles. It forms leaders for compassion, justice, and belonging through interreligious education. CST offers master's and doctoral programs focused on theological and ministerial education.
La mission
Southern California School of Theology fosters theological learning and growth in Los Angeles, supporting students and the community from its Wilshire Blvd campus.
