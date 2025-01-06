Southern California Rotorcraft Association (Association des hélicoptères de Californie du Sud)

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Plaidoyer en faveur d'une utilisation sûre des hélicoptères

Promouvoir la sécurité des opérations héliportées en Californie du Sud par la sensibilisation et l'éducation des pilotes.

‍

Éducation pilote

Former les pilotes d'hélicoptères en Californie du Sud afin d'améliorer leurs compétences et de promouvoir la sécurité aérienne.

‍

Promotion de l'industrie

Promouvoir l'industrie des giravions en Californie du Sud, soutenir sa croissance et son développement.

‍