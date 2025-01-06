Southern California Rotorcraft Association (Association des hélicoptères de Californie du Sud)
Southern California Rotorcraft Association (Association des hélicoptères de Californie du Sud)
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Plaidoyer en faveur d'une utilisation sûre des hélicoptères
Promouvoir la sécurité des opérations héliportées en Californie du Sud par la sensibilisation et l'éducation des pilotes.
Éducation pilote
Former les pilotes d'hélicoptères en Californie du Sud afin d'améliorer leurs compétences et de promouvoir la sécurité aérienne.
Promotion de l'industrie
Promouvoir l'industrie des giravions en Californie du Sud, soutenir sa croissance et son développement.
À propos
Southern California Rotorcraft Association (Association des hélicoptères de Californie du Sud)
Fondée en
1988
EIN
953992640
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
440 N BARRANCA AVE 3943 COVINA, California 91723-1722 United States
Site web
www.socalrotors.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Anciennement Professional Helicopter Pilots Association (PHPA), la Southern California Rotorcraft Association (SoCal Rotors) défend la sécurité des opérations héliportées, la formation des pilotes et la promotion de l'industrie dans la région de la Californie du Sud. Créée pour renforcer l'industrie des giravions, cette organisation à but non lucratif s'occupe des questions relatives à l'exploitation des hélicoptères.
La mission
SoCal Rotors défend la sécurité des opérations héliportées, forme les pilotes d'hélicoptères et promeut l'industrie des engins à voilure tournante en Californie du Sud. L'association est affiliée à l'Helicopter Association International (HAI).
