Southern California Dx Club

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Réunions mensuelles

Les réunions ont lieu tous les mois et offrent aux membres la possibilité de se connecter et de s'informer sur la radio amateur.

Programmes éducatifs

Mentorat et bulletins d'information sur les ondes pour aider les nouveaux DXers et les DXers expérimentés à améliorer leurs compétences.

Fête du jambon

Un événement annuel qui rassemble les passionnés de radioamateurs pour créer des réseaux, apprendre et s'amuser.

Bulletin d'information du club

Mises à jour régulières et informations sur le DXing et les activités du club pour les membres.

