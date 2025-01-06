Southern California Dx Club
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Réunions mensuelles
Les réunions ont lieu tous les mois et offrent aux membres la possibilité de se connecter et de s'informer sur la radio amateur.
Programmes éducatifs
Mentorat et bulletins d'information sur les ondes pour aider les nouveaux DXers et les DXers expérimentés à améliorer leurs compétences.
Fête du jambon
Un événement annuel qui rassemble les passionnés de radioamateurs pour créer des réseaux, apprendre et s'amuser.
Bulletin d'information du club
Mises à jour régulières et informations sur le DXing et les activités du club pour les membres.
À propos
Fondée en
1970
EIN
952592200
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Arts et culture - Patrimoine et éducation - Patrimoine culturel Associations
Adresse
1677 256TH ST HARBOR CITY, California 90710-2623 United States
Site web
www.scdxc.org
À propos
Le Southern California DX Club, fondé en 1970, fait progresser les communications radioamateurs et encourage l'amitié internationale. Il organise des événements pour promouvoir la radio longue distance et offre des ressources aux amateurs de DX. K6DXC est leur indicatif d'appel.
La mission
Le DX Club de Californie du Sud fait progresser l'art et la science des communications radio amateur à longue distance afin d'améliorer l'amitié et la compréhension internationales.
