Programmes et services
Monthly Zoom Meetings
The society hosts monthly Zoom meetings from January to June and September to December, featuring speakers and discussions on C.S. Lewis's works.
Pacific Inklings Festival
An in-person gathering of the Southern California C.S. Lewis Society for literary studies and fellowship.
À propos
Fondée en
2018
EIN
953202557
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
29302 SANDALWOOD CT SAN JUAN CAPO, California 92675-1140 United States
Site web
socallewis.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
The Southern California C.S. Lewis Society, founded in 1974, provides a space for members to share literary studies and promote accessibility to C.S. Lewis's works. It aims to foster a deeper understanding of Lewis as a man, author, and thinker.
La mission
The Southern California C. S. Lewis Society creates a place to share literary study and encourage continued accessibility of all of Lewis's works. It was formed in 1974.
