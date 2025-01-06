Southbay Ski Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ski et snowboard
Offers opportunities for Alpine and Nordic skiing and snowboarding.
À propos
Southbay Ski Club
Fondée en
1963
EIN
946094472
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse > Sports et loisirs > Clubs de randonnée
Adresse
PO BOX 1431 SAN JOSE, California 95109-1431 United States
Site web
www.southbayskiclub.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Southbay Ski Club, est. 1954, is a non-profit recreational/social org centered on skiing & snowboarding. Members enjoy outdoor mountain sports & use the lodge at Soda Springs in all seasons. Contact them for membership info.
La mission
Southbay Ski Club brings together ski enthusiasts in San Jose, fostering a friendly community for sharing a passion for skiing and outdoor adventure.
