À propos

Southbay Ski Club, est. 1954, is a non-profit recreational/social org centered on skiing & snowboarding. Members enjoy outdoor mountain sports & use the lodge at Soda Springs in all seasons. Contact them for membership info.

La mission

Southbay Ski Club brings together ski enthusiasts in San Jose, fostering a friendly community for sharing a passion for skiing and outdoor adventure.