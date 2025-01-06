Coalition des arbres du sud de la La

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

2028 Projet de bosquets de la médaille verte olympique

Travailler pour une Los Angeles plus verte en plantant des arbres dans des bosquets pour les Jeux olympiques de 2028.

‍

Projet de données sur la justice environnementale du Fonds Windward

Collecte et analyse de données pour promouvoir la justice environnementale dans le sud de Los Angeles.

‍

Défense des intérêts de la Communauté

Plaidoyer en faveur de la protection du couvert végétal, de la répartition équitable des arbres et des plans communautaires.

‍

Ordonnance de la ville de Los Angeles sur la faune et la flore

Promouvoir des politiques de protection de la faune et de la flore dans la ville de Los Angeles.

‍