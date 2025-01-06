alimenté par 
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle plus de 50 000 organisations à but non lucratif font confiance.
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Support client 

Coalition des arbres du sud de la La

 - 
Protéger nos forêts urbaines.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos propres campagnes de dons?
Réclamez ce profil
DécoratifDécoratif

Événements de 

Coalition des arbres du sud de la La

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Décoratif
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Décoratif
Loterie, tirage, 50/50
Coalition des arbres du sud de la La
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
Coalition des arbres du sud de la La
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Décoratif
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Coalition des arbres du sud de la La
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos événements?
Réclamez ce profil

Acheter pour soutenir

Coalition des arbres du sud de la La

100% de vos achats soutiennent 
Coalition des arbres du sud de la La
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter votre propre marchandise?
Réclamez ce profil
Décoratif

Coalition des arbres du sud de la La


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

2028 Projet de bosquets de la médaille verte olympique

Travailler pour une Los Angeles plus verte en plantant des arbres dans des bosquets pour les Jeux olympiques de 2028.

__wf_reserved_inherit

Projet de données sur la justice environnementale du Fonds Windward

Collecte et analyse de données pour promouvoir la justice environnementale dans le sud de Los Angeles.

__wf_reserved_inherit

Défense des intérêts de la Communauté

Plaidoyer en faveur de la protection du couvert végétal, de la répartition équitable des arbres et des plans communautaires.

__wf_reserved_inherit

Ordonnance de la ville de Los Angeles sur la faune et la flore

Promouvoir des politiques de protection de la faune et de la flore dans la ville de Los Angeles.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez personnaliser la présentation de vos programmes et services ?
Réclamez ce profil

À propos

Coalition des arbres du sud de la La

Fondée en

2022

EIN

920557438

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Protection de l'environnement

Adresse

PO BOX 19068 LOS ANGELES, California 90019-0000 United States

Site web

southlatrees.org

Téléphone

-

Adresse électronique

[email protected]

Socials
DécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratif
Coalition des arbres du sud de la La
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus

À propos

La South LA Tree Coalition s'efforce de combler les lacunes en matière d'équité dans la forêt urbaine de Los Angeles en préservant, en protégeant et en développant le couvert arboré de South LA. Fondée en 2022, elle milite en faveur d'une forêt urbaine plus robuste et fait entendre la voix de la communauté dans les politiques relatives aux arbres.

La mission

Sa mission est de combler les lacunes en matière d'équité dans la forêt urbaine de Los Angeles et de faciliter la préservation, la protection et la croissance du couvert arboré de South LA.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous voulez raconter votre histoire à votre manière?
Réclamez ce profil
En savoir plus...
Décoratif

Recherche d'autres organisations en 

Californie, États-Unis

?

Découvrez des organisations à but non lucratif et des causes similaires comme 
Coalition des arbres du sud de la La

{Similaire 1}

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}

Ville

État

Voir plus
Décoratif

Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)

Pour les donateurs
Cette organisation à but non lucratif collecte activement des fonds par l'intermédiaire de Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro.
  • 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
  • Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
  • Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Zeffy n'a jamais facturé de frais aux organisations à but non lucratif. Et nous ne le ferons jamais.
En savoir plus sur la façon dont Zeffy gagne de l'argent
Pour les organisations à but non lucratif

Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.

Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.

Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :

🐶 30 opérations de stérilisation
🍲 8 500+ repas servis
🎒 40 kits de fournitures scolaires
🚌 3 bus affrétés pour les sorties scolaires
✈️ 2 ou 3 voyages missionnaires de jeunes entièrement financés
Réclamez ce profilComment Zeffy est-il libre ?
Calculez vos pertes de redevances
Prêt à collecter des fonds sans frais?
Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !