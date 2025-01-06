Coalition des arbres du sud de la La
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
2028 Projet de bosquets de la médaille verte olympique
Travailler pour une Los Angeles plus verte en plantant des arbres dans des bosquets pour les Jeux olympiques de 2028.
Projet de données sur la justice environnementale du Fonds Windward
Collecte et analyse de données pour promouvoir la justice environnementale dans le sud de Los Angeles.
Défense des intérêts de la Communauté
Plaidoyer en faveur de la protection du couvert végétal, de la répartition équitable des arbres et des plans communautaires.
Ordonnance de la ville de Los Angeles sur la faune et la flore
Promouvoir des politiques de protection de la faune et de la flore dans la ville de Los Angeles.
Fondée en
2022
EIN
920557438
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 19068 LOS ANGELES, California 90019-0000 United States
Site web
southlatrees.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La South LA Tree Coalition s'efforce de combler les lacunes en matière d'équité dans la forêt urbaine de Los Angeles en préservant, en protégeant et en développant le couvert arboré de South LA. Fondée en 2022, elle milite en faveur d'une forêt urbaine plus robuste et fait entendre la voix de la communauté dans les politiques relatives aux arbres.
La mission
Sa mission est de combler les lacunes en matière d'équité dans la forêt urbaine de Los Angeles et de faciliter la préservation, la protection et la croissance du couvert arboré de South LA.
