South Bay Musical Theatre
South Bay Musical Theatre
South Bay Musical Theatre
South Bay Musical Theatre
South Bay Musical Theatre
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Spectacles sur scène
South Bay Musical Theatre puts on several mainstage musical theatre productions each year.
SBMT eStudio
SBMT eStudio provides online musical theatre content.
Ateliers
SBMT offers workshops providing guidance for actors, singers, and dancers.
À propos
South Bay Musical Theatre
Fondée en
1970
EIN
941704916
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
PO BOX 700215 SAN JOSE, California 95170-0215 United States
Site web
southbaymt.com
Téléphone
(140)-826-64734
Adresse électronique
À propos
South Bay Musical Theatre, founded in 1970, provides high-quality musical theatre to the South Bay Area. Emphasizing entertainment, enrichment, and community involvement, they strive for professionalism and artistic success. They present quality productions at reasonable prices, offering a diverse group of participants an inclusive, collaborative, and nurturing environment.
La mission
South Bay Musical Theatre strives to provide high-quality entertainment by bringing together a diverse group of participants in an inclusive, collaborative, and nurturing environment. They endeavor to leave a lasting, positive impression upon their community.
