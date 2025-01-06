Soup Mama Official
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Supporting Patriotic Events
Provides support to patriotic events internationally, fostering pride and community spirit.
Feeding Freedom Fighters
Provides food and support to individuals they identify as 'freedom fighters' around the world.
À propos
Soup Mama Official
Fondée en
2023
EIN
922684731
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
15 ORCHARD ST SUFFERN, New York 10901-3711 United States
Site web
www.soupmamaofficial.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Soup Mama Official, founded in 2022, is a non-profit, non-partisan organization based in NY. Originally a camp kitchen, they support patriotic events internationally and aim to feed the Freedom Fighters of the World.
La mission
Soup Mama Official, Inc. is a non-profit organization that supports patriotic events internationally.
