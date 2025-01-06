Sorok Uni Foundation
Faire un don
Sorok Uni Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Relief Programs
Providing immediate assistance to individuals and families in crisis, addressing urgent needs.
Programmes de réhabilitation
Aiding in the recovery and reintegration of individuals, restoring their well-being and independence.
Programmes d'autonomisation
Equipping people with the skills and resources they need to improve their lives and contribute to their communities.
Sustainability Programs
Creating long-term solutions that promote self-sufficiency and resilience for individuals and communities.
À propos
Sorok Uni Foundation
Fondée en
2023
EIN
923886932
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
4614 BATTENBURG LN FAIRFAX, Virginia 22030-6266 United States
Site web
www.sorokuni.com
Téléphone
(639)-171-637834
Adresse électronique
À propos
Sorok Uni Foundation Inc. is dedicated to aiding Filipino Persons Affected by Leprosy, Homeless Individuals and Families. The organization focuses on rebuilding lives and empowering people.
La mission
Sorok Uni Foundation, Inc. works for the social and economic inclusion of persons affected with leprosy (PALs), homeless urban and rural poor, calamity-displaced families, and the Indigenous People (IPs) of the Philippines.
