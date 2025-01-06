Sonoma Springs Rotary Foundation
Sonoma Springs Rotary Foundation
Sonoma Springs Rotary Foundation
Sonoma Springs Rotary Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Subventions communautaires
Provides grants to local education and nonprofit organizations to support their work.
Sonoma Garden Park Maintenance
Volunteers maintain Sonoma Garden Park, ensuring a beautiful space for the community.
Sonoma Creek Cleanup
Organizes clean-up efforts for Sonoma Creek, helping to preserve the local environment.
Jack London Park Restoration
Assists in restoring the ancient groves at Jack London State Historic Park.
À propos
Sonoma Springs Rotary Foundation
Fondée en
2024
EIN
991451572
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Clubs service
Adresse
PO BOX 342 EL VERANO, California 95433-0342 United States
Site web
rotarysonomasprings.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
SONOMA SPRINGS ROTARY FOUNDATION brings people in El Verano together to support local causes, enhancing the well-being and resilience of the community.
