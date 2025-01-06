Somerset West Soccer Club
Somerset West Soccer Club
Somerset West Soccer Club
Somerset West Soccer Club
Somerset West Soccer Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Microsoccer
A program for kindergarten and first-grade players (public, private, or homeschool).
Grade 2 – Grade 8 Soccer
Soccer programs for children in grades 2-8.
High School Recreational Soccer
Recreational soccer program for high school students.
Somerset West Soccer Club
2014
931276892
501(c)(3)
Équipes sportives
2373 NW 185TH AVE PMB 249 HILLSBORO, Oregon 97124-7076 United States
www.somersetwestsoccer.org
-
Somerset West Soccer Club, located in Hillsboro, OR, is a non-profit organization focused on youth player development through soccer training. It provides a fundamental, skills-based soccer experience for players in the northwest Beaverton area.
Somerset West Soccer Club's mission is to provide a safe and positive soccer environment while developing youth players. They focus on fun, fundamentals, and an active environment.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :