À propos

Somerset West Soccer Club, located in Hillsboro, OR, is a non-profit organization focused on youth player development through soccer training. It provides a fundamental, skills-based soccer experience for players in the northwest Beaverton area.

La mission

Somerset West Soccer Club's mission is to provide a safe and positive soccer environment while developing youth players. They focus on fun, fundamentals, and an active environment.