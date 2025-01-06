Solid Rock Community Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth & Young Adult Ministry
Engaging young people in activities, spiritual growth, and community building, providing guidance and support through adolescence and young adulthood.
Fondée en
1987
EIN
930906779
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
61215 BROSTERHOUS RD BEND, Oregon 97702-9745 United States
Site web
www.sr.church
Téléphone
(516)-627-2270
Adresse électronique
Solid Rock Community Church, founded in 1987, is located in Bend, Oregon. Their goal is to serve the community through teaching, outreach, community involvement, and worship.
La mission
Solid Rock Community Church fosters a welcoming space for faith and connection in Bend, Oregon, bringing people together to grow spiritually and support one another.
