Soledad Community Health Care District Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Comprehensive Perinatal Education (CPSP)
Education and support for women during pregnancy and after birth.
Postpartum Wellness Circles
Support groups for women after childbirth to promote wellness.
Every Woman Counts
Provides breast and cervical cancer screening and access to diagnostic and treatment services.
À propos
Soledad Community Health Care District Foundation
Fondée en
1996
EIN
942783041
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
612 MAIN ST SOLEDAD, California 93960-2533 United States
Site web
www.soledadhealthcaredistrictfoundation.org
Téléphone
(831)-237-0006
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Soledad Community Health Care District Foundation promotes better health for Soledad residents, working to enhance local wellness and healthcare access in the community they serve.
