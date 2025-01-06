Solano Community College Education Foundation
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Providing financial assistance to students struggling to stay enrolled in college. Helping dedicated individuals achieve self-improvement through education.
Program Investment
Investing in over 100 academic and career technical degree/certificate programs at Solano Community College.
Fondée en
1986
EIN
942985548
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
4000 SUISUN VALLEY RD FAIRFIELD, California 94534-3197 United States
Site web
foundation.solano.edu
Téléphone
-
Adresse électronique
The Solano Community College Educational Foundation, est. 1985, supports Solano Community College students and programs. It strives to help individuals in the community achieve their educational goals and improve their lives through scholarships and other support. Since 2013, it has provided $3.2M to support the College.
La mission
The Solano Community College Educational Foundation was founded in 1985 to support students and educational excellence at our local community college.
