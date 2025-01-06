Solano Community College Education Foundation

À propos

The Solano Community College Educational Foundation, est. 1985, supports Solano Community College students and programs. It strives to help individuals in the community achieve their educational goals and improve their lives through scholarships and other support. Since 2013, it has provided $3.2M to support the College.

La mission

