Society Of Urologic Nurses And Associates Suna

Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Urologic Nursing Certification (CBUNA)
Offers the only national certification for urologic nurses and allied health professionals, demonstrating expertise in urologic nursing practice.
Fondée en
1978
EIN
930696206
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
PO BOX 56 PITMAN, New Jersey 08071-0056 United States
Site web
www.suna.org
Téléphone
(888)-827-7862
Adresse électronique
À propos
SUNA enhances the health and well-being of urology patients and their families through education, research, and evidence-based clinical practice. Its mission is to empower healthcare professionals to improve the quality of life for urology patients and caregivers, striving for optimal outcomes through high-quality care.
La mission
SUNA's mission is empowering healthcare professionals to improve the quality of life for urology patients and caregivers, with a vision of optimal outcomes for all patients through high quality care.
