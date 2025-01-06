À propos

The Society of Former Special Agents of the FBI, founded in 1937, is a fraternal, educational, and community-minded organization for former FBI agents. Its mission is to preserve FBI values, support member welfare through services and networking, offer fellowship, education, and promote the FBI and law enforcement communities.

La mission

