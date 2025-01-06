Society Of Former Special Agents Of The Fbi
Society Of Former Special Agents Of The Fbi
Society Of Former Special Agents Of The Fbi
Society Of Former Special Agents Of The Fbi
Society Of Former Special Agents Of The Fbi
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Aide en cas de catastrophe
Assists Society members, their families, and FBI personnel who suffer financial hardship due to natural disasters and catastrophic events.
Individual Assistance
Provides financial assistance to Society members, their families, and FBI personnel who are struggling and in need due to unexpected crises.
À propos
Society Of Former Special Agents Of The Fbi
Fondée en
1985
EIN
923068804
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
3717 FETTLER PARK DR DUMFRIES, Virginia 22025-2048 United States
Site web
www.socxfbi.org
Téléphone
(703)-445-0026
Adresse électronique
À propos
The Society of Former Special Agents of the FBI, founded in 1937, is a fraternal, educational, and community-minded organization for former FBI agents. Its mission is to preserve FBI values, support member welfare through services and networking, offer fellowship, education, and promote the FBI and law enforcement communities.
La mission
The Society's mission is to preserve shared FBI values, support member welfare through services, benefits, and networking, offer programs, and promote the FBI and law enforcement/national security communities.
