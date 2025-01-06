Society For Reproductive Investigation
Faire un don
Society For Reproductive Investigation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Society For Reproductive Investigation
Acheter pour soutenir
Society For Reproductive Investigation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Society For Reproductive Investigation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
International Training Grant
Offers international trainees the opportunity to gain research experience in an institution outside their home country for 4-8 weeks.
Reproductive Scientist Development Program (RSDP)
Provides career development support for obstetricians and gynecologists committed to a basic science career in academic medicine and research.
March of Dimes Partnership
SRI partners with March of Dimes to create reviewer panels for their grant programs, supporting early investigators and independent research.
À propos
Society For Reproductive Investigation
Fondée en
1965
EIN
952293816
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
555 E WELLS ST STE 1100 MILWAUKEE, Wisconsin 53202-3800 United States
Site web
www.sri-online.org
Téléphone
(414)-918-9888
Adresse électronique
À propos
The Society for Reproductive Investigation (SRI), est. 1965, advances reproductive health for all through research, education, mentorship, and advocacy. SRI fosters foundational, translational, and clinical science, trains future investigators, embraces diversity, and engages funding agencies and policymakers.
La mission
The Society for Reproductive Investigation's mission is to advance reproductive health for all, through outstanding foundational, translational, and clinical science, and training and mentoring future generations.
Recherche d'autres organisations en
Wisconsin, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :