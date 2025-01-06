Society For Christian Instruction
Society For Christian Instruction
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Formation des étudiants
Providing education in academics, arts, and athletics while fostering relationships with Christ for 648 students.
Society For Christian Instruction
Fondée en
1959
EIN
941254652
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
435 MAPLE AVE RIPON, California 95366-2332 United States
Site web
www.rcschools.com
Téléphone
(209)-599-2155
Adresse électronique
La mission
Ripon Christian Schools provides students with opportunities to grow in faith, develop as leaders, and be challenged to meet their full potential while serving God and others.
