Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Support for Sisters of Social Service
Assists the Sisters of Social Service of Los Angeles in their work for social welfare through fundraising and volunteer events.
Regis House Community Center Support
Funds and supports Regis House, which offers children's programs, parenting classes, summer camp, English instruction, and a food bank.
À propos
Fondée en
1938
EIN
956095724
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
4316 LANAI RD ENCINO, California 91436-3617 United States
Site web
sssla.org
Téléphone
(818)-285-3358
Adresse électronique
-
À propos
The Sisters of Social Service, founded in Los Angeles in 1926, addresses the needs of people living in poverty. Rooted in Benedictine values, they advocate for peace and justice through direct social services, community support, and systemic change. Their ministries include education, counseling, and spiritual direction, with a focus on families and children. The Social Service Auxiliary supports their mission.
La mission
The Sisters of Social Service work on every level of society to bring justice into the lives of those they meet, especially people who are alienated, struggling, or living in poverty. They focus on the well-being of families, especially women and children.
