Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Adult Outpatient Program
Provides outpatient treatment for adults with a history of substance abuse disorders, including urine and hair testing.
Aftercare Solutions
Offers long-term support including follow-up treatment, counseling, sober living assistance, job searching, and connections to support groups.
À propos
Sober Living Solutions
Fondée en
2024
EIN
990812473
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
7.3.2. Sober Living Homes
Adresse
2217 MAUMELLE DR PLANO, Texas 75023-1412 United States
Site web
soberlivingsolutionstx.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Sober Living Solutions offers a supportive environment in Plano, Texas, helping individuals on their journey toward lasting sobriety and a healthier, more hopeful future.
