Programmes et services
Narcotics Anonymous Meetings
Providing a fellowship for men and women struggling with drug addiction, offering support and a path to recovery through regular meetings.
À propos
So Calif Regional Service Office Of Narcotics Anonymous
Fondée en
1989
EIN
954094844
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Traitement de la toxicomanie
Adresse
1937 S MYRTLE AVE MONROVIA, California 91016-4855 United States
Site web
www.scrso.org
Téléphone
(626)-359-0084
Adresse électronique
-
À propos
The So Calif Regional Service Office of Narcotics Anonymous, located in Monrovia, CA, supports recovering addicts by carrying the message of NA: that any addict can stop using, lose the desire to use, and find a new way to live. They provide resources and support to the Southern California region.
La mission
SO Calif Regional Service Office of Narcotics Anonymous offers resources and support to individuals in Monrovia and beyond, fostering hope and recovery from addiction.
