Snohomish County Pud Voluntary Employees Beneficiary Association
Faire un don
Snohomish County Pud Voluntary Employees Beneficiary Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Snohomish County Pud Voluntary Employees Beneficiary Association
Acheter pour soutenir
Snohomish County Pud Voluntary Employees Beneficiary Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Snohomish County Pud Voluntary Employees Beneficiary Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Electric and Water Rate Discounts
Provides 25% or 50% discounts on electric and water rates for income-qualified households.
Community Energy Fund
Offers grants administered by St. Vincent de Paul, funded by voluntary contributions from PUD customers.
À propos
Snohomish County Pud Voluntary Employees Beneficiary Association
Fondée en
2001
EIN
943089231
Type IRS 501(C)
501(c)(9)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
PO BOX 1107 EVERETT, Washington 98206-0000 United States
Site web
www.snopud.com
Téléphone
(425)-783-1000
Adresse électronique
-
À propos
The Snohomish County PUD Voluntary Employees Beneficiary Association, founded in 2001, provides benefits under district welfare benefit plans. These benefits include life, sickness, accident, and other support for eligible members.
La mission
The SNOHOMISH COUNTY PUD VOLUNTARY EMPLOYEES BENEFICIARY ASSOCIATION provides support and benefits to Snohomish County PUD employees, fostering care and community among its workforce.
Recherche d'autres organisations en
Washington, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :