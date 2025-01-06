alimenté par 
Décoratif
Sno-Isle Genealogical Society

 - 
Preserve and share local family histories.
Décoratif
Événements de 

Sno-Isle Genealogical Society

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Sno-Isle Genealogical Society
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
Sno-Isle Genealogical Society
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Sno-Isle Genealogical Society
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Sno-Isle Genealogical Society

100% de vos achats soutiennent 
Sno-Isle Genealogical Society
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Sno-Isle Genealogical Society


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

General Meetings

Monthly meetings to connect with the genealogy community and learn how to get started.

Coffee Klatch

A weekly informal online gathering for members to ask questions and receive assistance.

Library Assistance

Volunteers at the Humble House library offer guidance and resources for genealogical research.

Tool Shed Zoom Meeting

Monthly discussions on genealogical research tools and techniques for members and visitors.

À propos

Sno-Isle Genealogical Society

Fondée en

1987

EIN

943033882

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Bibliothèques

Adresse

19827 POPULAR WAY LYNNWOON, Washington 98036-0000 United States

Site web

snoislegen.org

Téléphone

(425)-775-6267

Adresse électronique

-

Sno-Isle Genealogical Society
À propos

Sno-Isle Genealogical Society, an all-volunteer, not-for-profit organization founded in 1987, advances genealogical research. Through education, resources, and community, they assist individuals in discovering their family history. Located in Lynnwood, WA, they focus on Snohomish and Island Counties.

La mission

Sno-Isle Genealogical Society connects the Lynnwood community through the preservation and sharing of genealogical records, helping people discover their family stories.

