Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Sno-Isle Genealogical Society, an all-volunteer, not-for-profit organization founded in 1987, advances genealogical research. Through education, resources, and community, they assist individuals in discovering their family history. Located in Lynnwood, WA, they focus on Snohomish and Island Counties.

La mission

Sno-Isle Genealogical Society connects the Lynnwood community through the preservation and sharing of genealogical records, helping people discover their family stories.