Snake River Sportsmen
Faire un don
Snake River Sportsmen
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Snake River Sportsmen
Acheter pour soutenir
Snake River Sportsmen
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Snake River Sportsmen
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
High Power Rifle
Offers High Power Rifle programs and matches at the SRS Vale, Oregon Range. Contact Dave Brown for more information.
À propos
Snake River Sportsmen
Fondée en
1983
EIN
930836164
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Sports et loisirs
Adresse
PO BOX 1028 ONTARIO, Oregon 97914-1028 United States
Site web
snakeriversportsmen.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Snake River Sportsmen Inc, founded in 1983, promotes shooting sports in Ontario, Oregon. They offer instruction, sporting clays competitions, and youth programs, focusing on safety, education, and family recreation. They operate two range complexes.
La mission
Snake River Sportsmen Inc brings together outdoor enthusiasts in Ontario, Oregon, fostering a community passionate about sports and recreation in the region.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :