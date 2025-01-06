Slamily Atlanta Pto
Faire un don
Slamily Atlanta Pto
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Slamily Atlanta Pto
Acheter pour soutenir
Slamily Atlanta Pto
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Slamily Atlanta Pto
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Title I Program
Provides federal funds to improve the educational program and academic achievement of all students, especially those with the greatest needs.
ESSER Funds
Provides emergency relief funds to address the impact of the COVID-19 pandemic on elementary and secondary schools.
STEM+ Program
Exposes students to STEM-based initiatives both inside and outside the classroom, creating STEAM connections.
À propos
Slamily Atlanta Pto
Fondée en
2023
EIN
933947838
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
3183 GREENBRIAR PKWY SW ATLANTA, Georgia 30331-0000 United States
Site web
www.slamatlanta.com
Téléphone
(470)-819-4992
Adresse électronique
-
À propos
SLAMILY ATLANTA PTO INC supports SLAM Atlanta, a K-8 tuition-free public charter school. The PTO connects parents and supports student growth and development. SLAM Atlanta's mission is to provide an engaging, challenging, and supportive learning environment.
La mission
SLAMILY ATLANTA PTO INC brings families together to support the SLAM Atlanta community, fostering engagement and partnership for student success in Atlanta, Georgia.
Recherche d'autres organisations en
Géorgie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :