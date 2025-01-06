Skyview Acres Water
Skyview Acres Water
Skyview Acres Water
Skyview Acres Water
Skyview Acres Water
Water Distribution
Obtains and distributes water to 90 households in rural Clackamas County as a cooperative.
Skyview Acres Water
Fondée en
2014
EIN
931326448
Type IRS 501(C)
501(c)(12)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 2072 SANDY, Oregon 97055-0000 United States
Site web
skyviewacreswatercompany.com
Téléphone
(503)-680-3411
Adresse électronique
Skyview Acres Water Company, founded in 2014, is a cooperative in Sandy, Oregon, providing water to around 90 households. The company purchases and distributes water to its members.
La mission
Skyview Acres Water Company provides water to 90 households through a cooperative where members voluntarily join together for the wholesale purchase of water from the City of Sandy.
Oregon, États-Unis
