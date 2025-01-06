Sky Ryders Performing Arts Foundation
Faire un don
Sky Ryders Performing Arts Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Sky Ryders Performing Arts Foundation
Acheter pour soutenir
Sky Ryders Performing Arts Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Sky Ryders Performing Arts Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sky Ryders Drum and Bugle Corps
Enriches local and regional music education through the Sky Ryders Drum and Bugle Corps, offering related camps and clinics for students from middle school to college.
À propos
Sky Ryders Performing Arts Foundation
Fondée en
2023
EIN
931449077
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
4305 W RED TAIL RD HUTCHINSON, Kansas 67502-8830 United States
Site web
www.skyryderspaf.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Founded in 2023, the Sky Ryders Performing Arts Foundation enriches music education by providing opportunities in marching arts. Based in Hutchinson, Kansas, they offer programs like the Sky Ryders Drum and Bugle Corps, camps, and clinics for students from middle school to college, aiming to revive the drum corps experience in central Kansas.
La mission
Sky Ryders Performing Arts Foundation supports performing arts in Hutchinson, Kansas, fostering creativity and enriching the local community through artistic expression.
Recherche d'autres organisations en
Kansas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :