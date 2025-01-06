Skillman Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Every School Day Counts Detroit
A community-driven network supporting a school-going culture to address chronic absence in Detroit schools.
Grow Detroit's Young Talent
Provides summer employment opportunities for Detroit youth (ages 14-24), offering valuable work experiences.
Hope Starts Here
A coalition ensuring children are born healthy, prepared for kindergarten, and on track for success by third grade.
À propos
Skillman Foundation
Fondée en
2023
EIN
922748826
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
PO BOX 6962 WOODBRIDGE, Virginia 22195-6962 United States
Site web
www.skillman.org
Téléphone
(313)-393-1185
Adresse électronique
-
À propos
The Skillman Foundation, founded in 1960, is dedicated to transforming education systems and nurturing the brilliance and power of Detroit youth. They strengthen K-12 education, afterschool programs, child-centered neighborhoods, youth leadership, and racial equity, granting over $775 million to date.
La mission
The Skillman Foundation partners with people to transform the education system, nurturing the brilliance and power of Detroit youth.
