The Skillman Foundation, founded in 1960, is dedicated to transforming education systems and nurturing the brilliance and power of Detroit youth. They strengthen K-12 education, afterschool programs, child-centered neighborhoods, youth leadership, and racial equity, granting over $775 million to date.

