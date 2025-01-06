Skid Row Development
Skid Row Development
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
L.I.T.E. Program
Assesses skills and interests to provide individualized employment services to low-income individuals.
Programme STRIVE
Helps homeless and runaway youth by reuniting and reconnecting families to provide a strong support system.
Développement communautaire
Increases economic development and social services within Skid Row, Los Angeles.
À propos
Skid Row Development
Fondée en
1979
EIN
953288131
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
526 E 6TH ST LOS ANGELES, California 90021-1010 United States
Site web
www.srdcla.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Skid Row Development Corporation's mission is to improve the lives of the homeless and low-income population of the City of Los Angeles, especially Skid Row.
