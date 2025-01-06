À propos

Skagit Fisheries Enhancement Group, founded in 1994, builds partnerships to educate and engage the community in restoring salmon habitat and promoting watershed stewardship in Skagit County. They offer programs like Junior Stream Stewards and Salmon in Schools, involving youth in hands-on learning. Their mission is to enhance salmonid populations through community-based restoration projects.

La mission

SKAGIT FISHERIES ENHANCEMENT GROUP works to enhance and protect local fisheries in Mount Vernon, Washington, nurturing a healthier aquatic environment for the community.