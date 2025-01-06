Skagit Fisheries Enhancement
Skagit Fisheries Enhancement
Skagit Fisheries Enhancement
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Junior Stream Stewards
A year-long program offering students a unique learning experience in watershed stewardship.
Salmon in Schools
Engages elementary school students in learning about the salmon lifecycle by raising salmon eggs in the classroom.
Restauration de l'habitat
Involves community members in restoring salmon habitat through various projects.
Monitoring Programs
Allows volunteers to develop skills in plant identification, GPS use, and data collection.
Fondée en
1994
EIN
943165939
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 2497 MOUNT VERNON, Washington 98273-7497 United States
Site web
www.skagitfisheries.org
Téléphone
(360)-336-0172
Adresse électronique
Skagit Fisheries Enhancement Group, founded in 1994, builds partnerships to educate and engage the community in restoring salmon habitat and promoting watershed stewardship in Skagit County. They offer programs like Junior Stream Stewards and Salmon in Schools, involving youth in hands-on learning. Their mission is to enhance salmonid populations through community-based restoration projects.
La mission
SKAGIT FISHERIES ENHANCEMENT GROUP works to enhance and protect local fisheries in Mount Vernon, Washington, nurturing a healthier aquatic environment for the community.
