Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses
Provides scholarships to graduating seniors from Sisters High School pursuing further education at trade schools, colleges, or universities. Minimum 2.8 GPA and demonstrated financial need required.
Fondée en
1981
EIN
930716745
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 1018 SISTERS, Oregon 97759-1018 United States
Site web
sistersrodeo.com
Téléphone
(541)-549-0121
Adresse électronique
À propos
Sisters Rodeo Association, established in 1981, carries on a tradition that began with the first Sisters Rodeo in 1943. Known as "The Biggest Little Show in the World," the rodeo brings rodeo traditions and Western heritage to Central Oregon.
La mission
The Sisters Rodeo Association hosts a rodeo event to benefit and delight the community. They award local students with college scholarships.
